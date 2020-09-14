Ижевск, , 20:12 — REGNUM Театр оперы и балета Удмуртии имени П.И.Чайковского получит кредит от Сбербанка с лимитом на 23,6 млн рублей в рамках программы правительства России «Господдержка 2%». Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Это позволит сохранить коллектив театра, в состав которого входят 326 сотрудников, а также обеспечить выплату заработной платы и исполнение иных финансовых обязательств.

Кроме того, кредиты по аналогичной программе на общую сумму в 9,6 млн рублей получат Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П.И. Чайковского» (Воткинск), Центр русской культуры «Русский Дом» (Ижевск), Глазовский драматический театр «Парафраз».

По словам зампреда правительства республики Анастасии Муталенко, в условиях ограничений по проведению культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях поддержка государственных учреждений культуры очень важна. В первую очередь, поддержка направлена на сохранение творческих коллективов, поскольку от этого зависит культура региона в целом.

Напомним, программа «Господдержка 2%» предполагает выдачу льготных кредитов на возобновление бизнеса. При условии сохранения 90% от общей численности сотрудников до марта 2021 кредит и проценты будут погашены государством.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Удмуртии разрабатывает дополнительные меры поддержки для кинотеатров в регионе, которые простаивают с весны текущего года. По словам вице-премьера Александра Свинина, они будут заключаться и в отсрочках, и в снижении, в ряде случаев вообще в отказе от налогообложения. Все налоги будут перенесены на 2021 год, поскольку текущий год кинотеатры фактически «потеряли».

Вместе с кинотеатрами пока не работают и театры, расположенные на территории республики.

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