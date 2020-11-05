Ереван, 5 ноября, 2020, 22:30 — ИА Регнум. Двое наемников, прибывших в Карабах из Сирии, попали в плен и арестованы, сообщил 5 ноября на пресс-конференции в Ереване начальник криминологического управления СК Армении Рафаэль Варданян.

Freedom House Сирийские боевики

«На данный момент у нас есть два сирийских наемника, которых уже допросили. Им было предъявлено обвинение и они арестованы», — заявил Рафаэль Варданян.

По словам Варданяна, армянская сторона пытается предоставить задержанным возможность связаться с их родными, «однако на данный момент это невозможно, так как у родственников наемников нет телефонов».

«СК работает с генеральным консульством Армении в Сирии через МИД республики, чтобы проинформировать родственников этих людей об их местонахождении», — сказал Варданян.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вновь сообщила, что Москва продолжает получать информацию о переброске в Карабах наемников с Ближнего Востока и предупредила об опасности возникновения в Закавказье террористического анклава.