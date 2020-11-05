Санкт-Петербург, 5 ноября, 2020, 22:31 — ИА Регнум. В Петербурге ужесточают ограничения в связи с коронавирусной пандемией. С 9 по 29 ноября в городе будут закрыты фуд-корты и фуд-плейсы, за исключением расположенных на вокзалах, автозаправках и в аэропорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытое кафе (фото апреля 2020 года)

Губернатор Александр Беглов подписал поправки в постановление №121, о чем пресс-служба Смольного сообщила вечером 5 ноября.

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По 29 ноября закрываются детские игровые комнаты, расположенные в объектах торговли и в торговых центрах. Работать могут детские комнаты площадью менее 50 кв. метров в кафе и ресторанах.

По 29 ноября сохраняется ограничение на ночную жизнь: барам, ресторанам и кафе по-прежнему будет запрещено работать с 23:00 до 06:00. «Также в это время гражданам там запрещается находиться», — уточняет Смольный. Таким образом, штрафам могут подвергаться не только владельцы таких заведений, но и посетители.

С 9 по 29 ноября будут запрещены массовые мероприятия численностью более 70 человек внутри помещений. Под запрет, впрочем, не подпадают учреждения культуры, физкультуры и спорта.

Свадьбы с торжественной регистрацией возможны только на 20 гостей вплоть до конца ноября.

Кроме того, с 9 ноября по 27 декабря дополнительное образование целиком переводят на дистанционные общеразвивающие программы.

Работодателям до 9 ноября власти рекомендуют перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет, тех, кто имеет хронические заболевания, а также в целом не менее 30% работников по примеру Москвы. «Перечень хронических заболеваний установит комитет по здравоохранению», — уточняют в администрации.

Комитеты Смольного и прочие ведомства до 9 ноября сами тоже переведут на дистанционную работу не менее 30% служащих.

«Гражданам также рекомендуется воздержаться от поездок в другие регионы и за пределы Российской Федерации», — резюмирует Смольный.

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Напомним, в последние дни в Петербурге фиксируют более 1 тыс. новых случаев заражения ежесуточно. Это более чем в два раза превышает пиковые показатели первой волны пандемии, пришедшейся на весну. В больницах осталось только 9% свободных коек под пациентов COVID-19. Губернатор Александр Беглов поочередно назвал ситуацию то критической, то «не критической, но сложной».