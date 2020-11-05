Милан, Италия, 5 ноября, 2020, 22:01 — ИА Регнум. Ранее, чем через две недели, режим жестких ограничительных мер в регионе Ломбардия (Милан) снят быть не может, все сообщения и предположения иного характера являются фальсификацией, заявил в четверг, 5 ноября, глава региона Аттилио Фонтана.

Associazione Amici di Piero Chiara Аттилио Фонтана

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Ранее Минздрав Италии поместил Ломбардию и еще ряд регионов страны в так называемую «красную зону» регионов с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией. В регионах не согласны с такой классификацией, однако решение правительства вступило в силу, отметил губернатор.

По данным на5ноября, в Италии умерли40 192человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на445(днем ранее — на335). Выздоровели312 339человек, за сутки этот показатель увеличился на4961(днем ранее — на5103). Число подтвержденных носителей выросло на34 505(днем ранее — на30 550), это самый высокий показатель за всё время эпидемии.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет824 879. В настоящее время заражены472 348человек (на29 113больше, чем днем ранее) — еще один «рекорд». Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилосьпочти в 40раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «желтую» и «зеленую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствие с эпидемиологической ситуацией.