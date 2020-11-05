Подгорица, 5 ноября, 2020, 22:14 — ИА Регнум. Будущий премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич 5 ноября представил партиям, составляющим парламентское большинство, список с именами кандидатов на посты министров в правительстве. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

espreso.rs Здравко Кривокапич

Кандидатом на пост министра внутренних дел стал Никола Терзич, здравоохранения — Елена Боровинич-Бойович, образования, науки, культуры и спорта — Весна Братич, а в качестве министра иностранных дел был предложен Джордж Радулович.

Кандидатом в министры государственного управления, цифрового общества и средств массовой информации стала Тамара Срзентич, экологии, территориального планирования и урбанизма — Ратко Митрович, экономического развития — Яков Милатович и капитальных инвестиций — Младен Боянич.