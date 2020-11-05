Милан, Италия, 5 ноября, 2020, 21:50 — ИА Регнум. Число новых заражений коронавирусом в Евросоюзе стремительно растет, но властям стран ЕС тем не менее не следует принимать решения о закрытии школ и вузов, с таким заявлением выступили в четверг, 5 ноября, руководители Всемирной организации здравоохранения.

Ян Стен. Городская школа. 1670

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В ВОЗ призвали ЕС к «пропорциональным ситуации» ограничительным мерам.

Согласно статистике, около половины новых случаев заражения фиксируется в Европе, за последнюю неделю новых случаев на континенте было более полутора миллионов.