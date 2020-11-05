Москва, 5 ноября, 2020, 22:50 — ИА Регнум. В Москве среди учащихся старших классов снижается заболеваемость COVID-19. Об этом 5 ноября в своём личном блоге написал мэр столицы Сергей Собянин. По его мнению, на динамике положительно сказался перевод учеников 6−11 классов на дистант.

Mosreg.ru Дистанционное обучение

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Публикация была посвящена продлению режима дистанционного обучения для этой категории школьников. Мэр столицы отметил, что распространение коронавируса среди них упало в два раза и все это благодаря переводу на удалёнку.

«Уже три недели учащиеся 6−11 классов находятся на дистанционном режиме обучения. За это время доля заразившихся ковидом среди старшеклассников уменьшилась почти вдвое. Это значит, что они сами меньше болеют и меньше заражают своих близких. Наряду со строгим соблюдением масочного режима и переводом части офисных работников на «удаленку» дистанционное обучение помогает стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19. Последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась», — написал в своём блоге Собянин.

Информация о двукратном снижении заболеваемости COVID-19 среди старшеклассников благодаря переходу на удалённое обучение звучит от представителей столичных властей не впервые. Однако эти показатели едва ли коррелируют с данными оперативного штаба Москвы.

Столичный оперштаб в ежедневном режиме выдаёт информацию не только о числе новых случаев коронавируса в столице, но по возрастным группам, указывая, сколько процентов заразившихся в этот день приходится на каждую из них. Это позволяет отслеживать, какая часть новых случаев приходится на граждан до 18 лет.

Изучив эти сведения, не трудно заметить, что доля детей и подростков с подтверждённым коронавирусом на протяжении последнего месяца варьируется примерно на одном уровне. Правда, в разрезе дней можно зафиксировать двукратные изменения, например, 5 октября этот показатель составлял 16,2%, а 28 октября — только 8,2%. Причём это данные о детях от 0 до 18 лет. Можно ли на основании этого говорить о двукратном снижении доли именно школьников старшего возраста, если, например, к 29 октября значение возросло до 10,8%, а в последующем доходило до 14,1%? Чтобы не быть голословными, приведём сведения оперативного штаба в период с 5 октября по 5 ноября 2020 года о доле детей из общего числа новых случаев заражения коронавирусом.

5 ноября — 14,1%

4 ноября — 12,3%

3 ноября — 13,6%

2 ноября — 12,3%

1 ноября — 12%%

31 октября — 12,6%

30 октября — 9,2%

29 октября — 10,8%

28 октября — 8,2%

27 октября — 12,5%

26 октября — 11,2%

25 октября — 10,3%

24 октября — 9,5%

23 октября — 9,2%

22 октября — 8,5%

21 октября — 8,8%

20 октября — 11,4%

19 октября — 10,3%

18 октября — 13,5%

17 октября — 13,1%

16 октября — 13,8%

15 октября — 12%

14 октября — 11,6%

13 октября — 10,8%

12 октября — 10,4%

11 октября — 10,9%

10 октября — 11,2%

9 октября — 13%

8 октября — 10,6%

7 октября — 13,5%

6 октября — 12,5%

5 октября — 16,2%

Напомним, 5 октября столичные школы ушли на двухнедельные каникулы, а после них, с 18 октября, учащихся 6−11 классов перевели на удалёнку. С учётом вышеизложенного остаётся неясным, о каком спаде распространения коронавируса у старшеклассников идёт речь. Доля детей среди заразившихся последний месяц варьирует примерно на одном уровне. Количество новых случаев не растёт. Получается двукратный спад заболеваемости среди старшеклассников должен был произойти на фоне пропорционального роста заболеваемости среди учеников младших классов или дошкольников? В этом случае возникает вопрос, почему для них не вводят дистанционное обучение?

Да и общее число новых случаев COVID-19, ежедневно выявляемых в Москве, с октября выросло. То есть при том же проценте детей их число увеличивается. Такие расчёты под силу даже школьникам.