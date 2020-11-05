Москва, 5 ноября, 2020, 20:57 — ИА Регнум. Указ о награждении главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой орденом Пирогова подписал 5 ноября президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

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Награда присуждается Скворцовой «за большой вклад в развитие здравоохранения, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), многолетний добросовестный труд».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Скворцова возглавила ФМБА 22 января 2020 г. — после отставки правительства Дмитрия Медведева. В этом правительстве она была министром здравоохранения с 21 мая 2012 г. по 15 января 2020 г.