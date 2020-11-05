Финикс , США, 5 ноября, 2020, 20:24 — ИА Регнум. Сторонники президента США Дональда Трампа собрались на митинг у центра подсчета голосов в округе Марикопа в Аризоне, 5 ноября передает NBC.

Протест

Митингующие, некоторые с огнестрельным оружием, заявили, что у их кандидата «украли голоса». Никто из участников демонстрации не был задержан.

Победитель президентских выборов в США до сих пор неизвестен. Пока лидирует кандидат от демократов Джо Байден, однако в пяти штатах предварительный подсчет голосов пока не выявил победителя.

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