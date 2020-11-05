Москва, 5 ноября, 2020, 19:50 — ИА Регнум. В Москве в городской клинической больнице №68 им. В. П. Демихова, по данным на 5 ноября, проходит лечение 571 пациент. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы в ответе на редакционный запрос.

Аппараты ИВЛ

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Всего в стационаре проходит лечение 571 пациент с коронавирусом. Диагностирована пневмония у 567 человек. Зависимы от кислорода 466 человек. Восемь пациентов находятся на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, в городской клинической больнице №15 Москвы находятся на лечении 1377 пациентов.