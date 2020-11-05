Москва, 5 ноября, 2020, 19:35 — ИА Регнум. В городской клинической больнице №15 Москвы по данным на 5 ноября находятся на лечении 1377 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения в ответе на редакционный запрос.

ИА REGNUM

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Диагностирована внебольничная пневмония, предположительно вирусной этиологии, у 1318 пациентов. Тесты на коронавирус показали положительный результат у 959 пациентов.

В отделении реанимации и интенсивной терапии проходят лечение 189 пациентов, из них 60 — на ИВЛ.