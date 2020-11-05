Баку, 5 ноября, 2020, 19:01 — ИА Регнум. Колонна вооруженных сил Армении уничтожена в азербайджанской засаде, устроенной в районе Агдере в Карабахе, сообщает 5 ноября пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Mod.gov.az Военная техника, оставленная вооруженными силами Армении

По утверждению военного ведомства, в засаде были уничтожены семь автомашин ВС Армении.

«В результате специальной операции, проведенной подразделениями азербайджанской армии в Агдеринском направлении фронта, военная колонна вооруженных сил Армении была заманена в засаду и уничтожена. Движущиеся по маршруту Агдере-Паправенд одна командирская машина, одна машина связи, два грузовика «КамАз» с личным составом и боеприпасами, а также три грузовика «Урал» с пушкой на прицепе были полностью уничтожены», — сообщает пресс-служба МО Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Общее число жертв военного конфликта остается неизвестным, так как Баку засекретил данные о потерях вооруженных сил.