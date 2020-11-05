Москва, 5 ноября, 2020, 18:39 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал предложение депутата Госдумы от Дагестана Гаджимурада Омарова наградить бойца Хабиба Нурмагомедова званием Героя России личной инициативой.

Kremlin.ru Хабиб Нурмагомедов

«Наградить бойца Хабиба Нурмагомедова званием Героя России — личная инициатива депутата от СР Гаджимурада Омарова. Партийцы и лично я не считаем её обоснованной. Спортсменам давно такие награды не вручают. Тем более Хабиб участвует в коммерческих боях», — отметил Миронов в соцсетях.

Он напомнил, что последним спортсменом, получившим звание Героя России, был Александр Карелин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с инициативой присвоить звание Героя России Хабибу Нурмагомедову выступил депутат Госдумы от Дагестана Гаджимурад Омаров. По его словам, «такие ребята, как Хабиб, являются достойным примером для подражания подрастающего поколения».