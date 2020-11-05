Екатеринбург, 5 ноября, 2020, 18:24 — ИА Регнум. В Свердловской области не планируется отменять празднование Нового года. Об этом журналистам заявил вице-губернатор региона Павел Креков.

Алексей Колчин ИА REGNUM Новогодние каникулы

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»Коллективы будем разбивать на мелкие группы, проводить больше ёлок. Лишать праздника ни детей, ни горожан не будем», — цитирует его Е1.ru.

Он также добавил, что власти постараются обеспечить встречу 2021 года с соблюдением соблюдением масочного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области уже готовятся к празднованию Нового года. В частности, с 14 по 27 декабря на площади 1905 года в Екатеринбурге состоится традиционный конкурс ледовых скульптур «Европа-Азия». На него предстоит потратить порядка 3,7 млн рублей. Задание уже размещено на портале госзакупок.

Кроме того, власти муниципалитетов уже определились с темами новогодних ледовых городков. Главный городок Екатеринбурга оформят по мотивам произведения Александра Волкова «Волшебник изумрудного города».