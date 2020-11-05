Белгород, 5 ноября, 2020, 17:44 — ИА Регнум. Вторая четверть для школьников Белгородской области начнётся 9 ноября. Перевод на дистанционный формат обучения не планируется. Об этом на брифинге 5 ноября заявила заместитель губернатора Наталия Зубарева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

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Школы региона начнут работу в очной форме обучения. В этом решении власти опираются на рекомендации Роспотребнадзора.

«На сегодня по данным Роспотребнадзора нет причины для того, чтобы рассматривать вариант дистанционного обучения. Если после каникул показатель заболеваемости даст поводы для тревоги, это может послужить возможностью рассмотрения организации обучения в другом формате. Будем надеяться, что этого не произойдёт», — сказала заместитель губернатора.

По словам чиновника, перед каникулами наблюдалось снижение заболеваемости ОРВИ среди детей, многие школьники прошли вакцинацию от гриппа.