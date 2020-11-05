Москва, 5 ноября, 2020, 17:29 — ИА Регнум. Россия готова оказать помощь странам Европы в вопросах противодействия терроризму по линии соответствующих структур, заявила 5 ноября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она напомнила, что Россия давно и неоднократно призывала к взаимодействию в борьбе с международным терроризмом.

«Что касается содействия европейскими странам со стороны России в борьбе с терроризмом, то, конечно же, мы готовы рассмотреть возможность оказания им необходимой помощи по линии соответствующих ведомств», — сказала Захарова.

«Напомню вам о том, что на протяжении многих лет Россия призывала своих партнеров по международному сообществу активнейшим образом консолидировать усилия в борьбе с этим, подчеркиваю, общим злом», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в ряде стран Европы сторонники радикального исламизма устроили серию террористических актов на фоне публикаций во Франции карикатур на пророка Мухаммеда.