Воронеж, 5 ноября, 2020, 16:55 — ИА Регнум. Почти тысяча коек для лечения пациентов с коронавирусом свободна в стационарах Воронежской области на 5 ноября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале правительства Воронежской области по итогам заседания регионального оперштаба.

В больнице

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В департаменте здравоохранения сообщили, что регион выходит на баланс по числу госпитализированных и выписанных пациентов с коронавирусом за сутки.

Как отмечалось на заседании, на данный момент наибольшее число заболевших COVID-19 в регионе, 37,5% от общего количества пациентов, — активная часть населения в возрастной группе от 30 до 49 лет. При этом удельный вес среднетяжёлых форм течения заболевания составляет 30%, тяжёлых форм — 1,5% от общего количества.

Как сообщало ИА REGNUM, на 5 ноября в Воронежской области за сутки подтверждено 26 580 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 24 513 пациентов с диагнозом, подтверждённым тестами, и 4615 — с диагнозом, поставленным по данным КТ. Скончались 498 человек.