Стокгольм, 5 ноября, 2020, 17:01 — ИА Регнум. В Швеции за сутки жертвами COVID-19 стали еще 5 человек. Таким образом, в общей сложности от COVID-19 в стране скончались уже 6002 человека. Об этом 5 ноября сообщили представители Агентства общественного здравоохранения Швеции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией приближается к следующей психологической отметке. К настоящему времени инфекция поразила 141 764 человека. За последние 24 часа число новых случаев увеличилось на 4034 человека.

Представители ведомства также уведомили, что на 44-й неделе 2020 года (26 октября — 1 ноября) в Швеции был проведен 189 301 тест. Относительное количество положительных результатов составило 9,7%, в то время как неделей ранее данный показатель находился на отметке в 5,5%, что говорит о существенном росте новых выявленных случаев заражения.

По состоянию на 5 ноября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 80 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. 661 пациент находится на стационарном лечении в отделениях общей терапии.

В ведомстве также сообщили, что было принято решение о дальнейшем ужесточении карантинных ограничений на местном уровне. Речь идет о Сёдермланде и Крунуберге. Граждан призывают воздерживаться от походов в торговые центры и непродовольственные магазины. Власти настоятельно просят сократить круг своего общения до минимума — не контактировать с посторонними лицами и всеми людьми, не входящими в круг домашних и близких.

Граждане также должны воздерживаться от посещения любых массовых собраний и мероприятий. Особенно спортивных кубков, матчей или иных форм соревнований. Однако это не относится к спортивным тренировкам и соревнованиям для детей и подростков, родившихся после 2005 года.

Правила будут действовать до 26 ноября. Подчеркивается, что предусмотрено продление ограничений.

В ходе пресс-конференции с участием представителей Агентства общественного здравоохранения граждан еще раз попросили соблюдать общенациональные ограничения, помимо тех, которые были установлены на территории отдельных ленов.

Напомним, что 5 ноября премьер-министр Швеции Стефан Лёвен объявил о том, что он со своей супругой был вынужден перейти в режим самоизоляции.