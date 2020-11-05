Москва, 5 ноября, 2020, 16:44 — ИА Регнум. МИД РФ призывает российских граждан отложить необязательные заграничные поездки из-за крайне неблагоприятной ситуации с пандемией коронавируса, заявила 5 ноября на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Карантин

По её словам, сейчас этот вопрос не менее актуален, чем весной, в начале пандемии.

«В связи с крайне неблагоприятным санитарно-эпидемическим фоном в мире мы вновь обращаемся к нашим гражданам — по возможности отложить свои необязательные поездки за рубеж, отнести их на более позднее время, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется», — сказала Захарова.

«Пережитые многими россиянами в ходе первой волны пандемии риски, такие как невозможность вернуться на родину на неопределенное время, отложенная возможность возвращения, карантины, практически блокада в целом ряде государств, городов, населенных пунктов. К сожалению, всё это актуально и сегодня и, возможно, даже не меньше, чем прошедшей весной», — пояснила официальный представитель МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в мире заразились коронавирусом свыше 48 млн человек. В данный момент регистрируются новые «рекорды» числа новых заражений.