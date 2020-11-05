Нижний Новгород, 5 ноября, 2020, 16:16 — ИА Регнум. На базе городской больницы в Нижнем Новгороде открыли новый стационар под COVID-19. Первые пациенты начали поступать с вечера 3 ноября. Об этом рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Government-nnov.ru В больнице. Нижегородская область

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По словам чиновника, открытию госпиталя «предшествовала тяжёлая работа по выстраиванию маршрутизации, обучению персонала, организации «красных» и «зелёных» зон».

Министр рассказал, что успел пообщаться с пациентами и врачами, побывать в реанимации.

«По спине бежит пот. Очки запотели. Дышать тяжело от постоянных паров дезинфекторов. Вместе с главным врачом Ольгой Владимировной зашли во все палаты. Проверили системы подачи кислорода и организацию питания. Госпиталь готов работать в ковидной сети. Хотя все очень хотят, чтоб поскорее закончилась вся эта история», — написал он.