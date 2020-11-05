Новый стационар для коронавирусных больных открыли в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород, 5 ноября, 2020, 16:16 — ИА Регнум. На базе городской больницы в Нижнем Новгороде открыли новый стационар под COVID-19. Первые пациенты начали поступать с вечера 3 ноября. Об этом рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
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По словам чиновника, открытию госпиталя «предшествовала тяжёлая работа по выстраиванию маршрутизации, обучению персонала, организации «красных» и «зелёных» зон».
Министр рассказал, что успел пообщаться с пациентами и врачами, побывать в реанимации.
«По спине бежит пот. Очки запотели. Дышать тяжело от постоянных паров дезинфекторов. Вместе с главным врачом Ольгой Владимировной зашли во все палаты. Проверили системы подачи кислорода и организацию питания. Госпиталь готов работать в ковидной сети. Хотя все очень хотят, чтоб поскорее закончилась вся эта история», — написал он.
ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 5 ноября в Нижегородской области выявили 422 новых случая заражения коронавирусом. Это очередной «рекордный» прирост заражений за сутки с начала пандемии. Накануне сообщалось о 417 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 43 579 случаев.