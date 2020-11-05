Иваново, 5 ноября, 2020, 16:15 — ИА Регнум. Жители Ивановской области в возрасте старше 65 лет отправятся на обязательную полную самоизоляцию. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора региона «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» 5 ноября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Карл Аксель Принценскольд. Преданность. 1888

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения — все новости»

»Обязать жителей Ивановской области в возрасте 65 лет и старше соблюдать свою изоляцию на дому до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации, сведения о которой можно получить через средства массовой информации либо по номеру телефона горячей линии Департамента здравоохранения Ивановской области ( 8 (4932) 93-97-97 ), за исключением возможности совершения прогулок», — говорится в тексте документа.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о введении обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет ранее объявили в Воронежской области, однако позже в правительстве региона сообщили, что решение требует согласования с Роспотребнадором и ФОМС.