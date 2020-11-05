Омск, 5 ноября, 2020, 16:13 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков 5 ноября отправил в отставку министра здравоохранения региона Ирину Солдатову. Об этом кадровом решении Бурков сообщил на своей странице в инстаграме.

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»Это решение взвешенное, принималось оно по итогам анализа текущего состояния областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзора инцидента, который произошёл 27 октября в городе Омске», — объяснил губернатор.

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По его словам, главная задача властей региона — «сделать всё, чтобы такие инциденты больше не повторялись».

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября врачи бригад скорой помощи привезли к зданию областного минздрава двух тяжелобольных пациентов, которых долгое время не могли передать в стационары. По данному факту в регионе проводились внутренняя проверка и проверка федерального Росздравнадзора.

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Напомним, Ирина Солдатова была назначена министром здравоохранения Омской области в апреле 2020 года.