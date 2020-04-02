Омск, , 08:53 — REGNUM Министром здравоохранения Омской области назначена Ирина Солдатова. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, губернатор региона Александр Бурков подписал соответствующее распоряжение №63-рк.

Солдатова приступила к работе в новой должности со 2 апреля. Бурков представил её главврачам медучреждений и сотрудникам минздрава.

По профессии Ирина Солдатова — врач-неонатолог. Имеет большой опыт работы в сфере здравоохранения, в том числе на руководящих постах.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля Бурков принял отставку Дмитрия Вьюшкова с поста министра здравоохранения региона. По данным облправительства, Вьюшков написал заявление об уходе с занимаемой государственной должности. Он возглавлял областной минздрав с декабря 2018 года.

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Однако местные СМИ сообщили, что Вьюшков лишился должности из-за резко возросшего числа заряжённых коронавирусом в регионе — с трёх до восьми случаев.

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