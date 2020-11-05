Воронеж, 5 ноября, 2020, 16:07 — ИА Регнум. Обязательная самоизоляция для жителей старше 65 лет в Воронежской области, объявленная ранее, пока вводиться не будет. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.

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»Мера по воронежцам старше 65 лет будет принята при согласовании со стороны федеральных структур — Роспотребнадзора и ФОМС. Переговоры региона с ними пройдут в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 5 ноября по итогам заседания регионального оперативного штаба было объявлено о введении обязательной самоизоляции для жителей Воронежской области старше 65 лет.