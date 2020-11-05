Москва, 5 ноября, 2020, 16:03 — ИА Регнум. Если реальные доходы населения РФ не перестанут падать, то отток средств с банковских вкладов жителей РФ продолжится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 ноября заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал новость о том, что объёмы наличных денег у граждан РФ достигли рекордных значений.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

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"В целом на макроэкономическом уровне такая ситуация в краткосрочной перспективе не имеет негативных последствий, так как ликвидность банковской системы находится на высоком уровне, и это не угрожает ее устойчивости и не мешает ей осуществлять свою деятельность в нормальном режиме, — сказал Марков. — В ближайшее время вряд ли стоит ждать продолжения и развития данной тенденции, так как основные влияющие на нее факторы уже сработали, и основная масса жителей РФ, кто хотел в силу различных причин снять наличные, уже сделали это».

Однако, как подчеркнул экономист, если реальные доходы населения из-за кризиса, вызванного пандемией и другими причинами, продолжат сокращаться, то эта тенденция продолжится, так как граждане вынуждены будут снимать деньги со счетов для поддержания своего уровня жизни.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Марков объяснил, почему жители РФ обналичивают свои вклады.