Москва, 5 ноября, 2020, 15:56 — ИА Регнум. В России стартовала регистрации третьей вакцины для профилактики COVID-19. Регистрацию 3 ноября запустило Министерство здравоохранения РФ, сообщает 5 ноября «Фармацевтический вестник».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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На регистрацию вакцины под названием «Конвидеция» подала документы компания «НПО Пертровакс Фарм».

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Третья вакцина «Конвидеция» — это раствор для внутримышечного введения. Препарат создан по подобию вакцины «Гам-КОВИД-Вак» Центра Гамалеи.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 27 октабря 2020 года начали производить вторую вакцину от коронавируса. Препарат носит название «ЭпиВакКорона».

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