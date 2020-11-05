Женева, Швейцария, 5 ноября, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует получить дополнительные сведения о передаче мутировавшего коронавируса от норок людям. Соответствующее сообщение опубликовано 5 ноября на странице ВОЗ в Twitter.

(сс) toadienaulls Норка

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В ВОЗ ознакомились со случаями передачи коронавируса от норок людям. В организации добавили, что находятся в контакте с властями Дании для обмена информацией по этим случаям.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября премьер-министра Дании Метте Фредериксен заявила, что власти страны приняли решение уничтожить всех норок на зверофермах. Это связано с выявлением у норок нового коронавируса.

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