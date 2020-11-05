Москва, 5 ноября, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия») не поддерживает инициативу депутата Госдумы от Дагестана Гаджимурада Омарова («Справедливая Россия») присвоить бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.

Дарья Драй ИА REGNUM Хабиб Нурмагомедов

По её словам, давать звание за победу в коммерческих боях без правил не очень правильно.

«Хабиб — выдающийся спортсмен, но таких у нас достаточно много», — сказала она в интервью НСН.

Журова добавила, что уважительно относится к Нурмагомедову, но не слышала, что он выступает за Россию.

«Дагестан — да, ислам — да. Мне кажется, Орден Дружбы ему особенно было бы правильно вручить на фоне ситуации с мусульманами, которая происходит в мире», — резюмировала депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой присвоить звание Героя России Хабибу Нурмагомедову выступил депутат Госдумы от Дагестана Гаджимурад Омаров. По его словам, «такие ребята, как Хабиб, являются достойным примером для подражания подрастающего поколения».

Однако это предложение встретило волну критики. Так, против выступили чемпион мира по боксу Костя Цзю, прославленная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина («Единая Россия»), спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия»).