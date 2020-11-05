Санкт-Петербург, 5 ноября, 2020, 16:05 — ИА Регнум. В Северо-Западном федеральном округе первый пик заболеваемости коронавирусной инфекцией пришелся на первые числа июня и составил 956 выявленных случаев в сутки. Второй пик происходит в эти дни: на 5 ноября в СЗФО зафиксировано максимальное суточное значение выявленных случаев за всё время — 2708 заразившихся, то есть в 2,8 раза больше весеннего «рекорда».

ИЦК Выявляемость коронавируса в СЗФО, с 1 апреля по 5 ноября 2020 г

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Об этом ИА REGNUM сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, проанализировав ежедневный прирост случаев инфицирования за период с 1 апреля по 5 ноября 2020 года.

Так, например, в Санкт-Петербурге пик «весенней» волны был зафиксирован в середине мая и составил 541 выявленный случай, после чего первая волна пошла на спад. Заболеваемость резко возросла в начале октября, и на сегодня в Петербурге зафиксировано 1093 случая за предыдущие сутки.

В Ленинградской области весенний пик достигал 108 случаев в сутки. С середины мая до середины сентября произошел спад, после чего начался рост, и у же в середине октября максимальная отметка первой волны была преодолена. За последние сутки в Ленобласти зафиксирован 161 новый случай.

В Карелии первый пик пришелся на середину июня — 60 случаев в сутки. За предыдущие сутки в республике выявлено 217 заболевших, что является максимальным значением за пандемию.

В Новгородской области максимум первой волны был в конце мая — 89 заразившихся в сутки. С конца сентября рост заболеваемости продолжился, и на 5 ноября в Новгородской области зафиксировано наибольшее количество выявленных случаев — 98.

В Псковской области максимальные значения первой волны были достигнуты в июне и достигали 80 человек в сутки. В начале августа значения падали до 20−30 человек в день. На сегодняшний день в Псковской области фиксируется порядка 120 заболевших, максимальное число выявленных случаев было 4 ноября — 126.

В Республике Коми первый всплеск заболеваемости пришелся на июнь, до 181 человек в сутки. Сейчас этот уровень остался позади: по данным на 5 ноября, в Коми зафиксировано 245 новых заболевших.

В Мурманской области максимальные значения наблюдались в конце апреля — начале мая и в июле. В мае был зафиксирован максимальный прирост 280 человек за сутки. Наибольший спад отмечался в конце мая — значения падали до 20−50 человек в сутки. На 5 ноября в Мурманской области зафиксировано 225 инфицированных в сутки.

В Архангельской области максимальные значения первой волны наблюдались в июне-июле и достигали 120−140 человек в сутки. На конец сентября суточная цифра составила 131 человек. Осенью максимальное же число заразившихся в Архангельской области в сутки было зафиксировано 4 ноября и составило 389 человек.

В Ненецком автономном округе пик заболеваемости пришелся на середину июля. Максимальные значения тогда достигали 35 человек в сутки. На конец сентября число новых случаев составило всего два в день, в октябре в регионе стал наблюдаться рост заболеваемости. На сегодняшний день в НАО зафиксировано девять новых заболевших.

В Вологодской области максимальные значения первой волны наблюдались в мае-июне и достигали 75 случаев в сутки. На сегодняшний день в Вологодской области зафиксировано 110 заболевших, что является максимальным значением для региона.

В Калининградской области максимальное значение было зафиксировано 4 ноября и составило 122 заболевших. До этого наибольшее число заболевших фиксировалось в мае-июне и составляло 54 случая.