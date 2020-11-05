Москва, 5 ноября, 2020, 15:39 — ИА Регнум. Заявление врача-нарколога Руслана Исаева о том, что употребление алкоголя при заражении коронавирусом может привести к тяжелой форме болезни, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Пользователи оставили свои комментарии 5 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

Владимир Маковский. Тихонько от жены (фрагмент). 1872

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»Ну я употреблял при ковиде, прикольно, запаха алкоголя не чувствуешь, пьешь, как водичку, опьянения почти нет, с утра как огурец, потому что нет похмельного синдрома, точнее ты его не чувствуешь, месяц так было, потом стал появляться запах спирта в водке, и похмелье вернулось, в общем интересная «болезнь», — написал пользователь Халк.

Ряд комментаторов решился поделиться «личным опытом». По их наблюдениям, алкоголь оказывал благоприятное воздействие на лечение от COVID-19.

«Что-то про алкоголь сомнительно написано. Летом заболел, потеря обоняния, легкое сухое покашливание, страшенная слабость, мозг чуть не отключается, температура 37,6 (4 дня держалась). Занимался самолечением. На 5 или 6 день (не помню) пошел в магазин, купил 4 бутылки пива, выпил. Сутки никаких симптомов, кроме потери обоняния не было, ни слабости, ни разбитости, вообще ничего. Но так лечиться не решился, при вдыхании спирта с ватки реально становилось легче. Что-то не то пишут. А зачем тогда руки дезинфицировать, если спирт коронавирус не убивает?», — задаётся вопросом пользователь «1 1».

Другие отметили, что предупреждение об опасности алкоголя при коронавирусе со стороны врачебного сообщества является необходимой мантрой, изменить которую работники медицины не могут. Пользователи уверены, что спиртосодержащая продукция производит обеззараживание, а значит, полезна при COVID-19.

«Странно, если бы врачи говорили о пользе алкоголя. А так, если посмотреть состав антисептика, то в львиной доле как раз этиловый спирт», — написал пользователь «***».

Нашлись и те, кто посмотрел на данный вопрос под другим углом. По мнению отдельных пользователей, алкоголь помогает временно снять стресс и психическое напряжение, что может благоприятно повлиять на способность организма самостоятельно справится с заразой.

«Вроде врачом назвался, а отсутствие иммунодепрессивного эффекта за счёт нормального эмоционального фона, при действии алкоголя не понимает. Алкоголь снимает весь тот эмоциональный негатив, который вся эта суета вызывает. Поэтому употребление алкоголя повышает сопротивляемость организма к вирусу», — считает пользователь Роман.

Напомним, 4 ноября врач-нарколог Руслан Исаев заявил о том, что употребление алкоголя при заражении коронавирусом может привести к тяжелой форме болезни.