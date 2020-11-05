Приштина, Сербия, 5 ноября, 2020, 15:07 — ИА Регнум. Специальный трибунал по Косово в Гааге в четверг, 5 ноября, подтвердил обвинение в отношении президента самопровозглашенного Косово Хашима Тачи, опубликованное 24 июня. Сразу после этого Тачи, как и обещал ранее, подал в отставку. Специальный трибунал по Косово расследует преступления в отношении мирного населения, совершенные бойцами и командующими Армии освобождения Косово (алб. УЧК), политическим лидером которой являлся Тачи.

Twitter.com/HashimThaciRKS Хашим Тачи

В настоящий момент Тачи находится на территории миссии Европейского союза по установлению верховенства права в Косово (EULEX) в Косовом Поле. До выборов функции президента будет исполнять спикер парламента Косово Вьоса Османи.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, днем ранее Специальный трибунал по Косово подтвердил обвинение в отношении главы Демократической партии Косово и бывшего главы разведывательной службы УЧК Кадри Весели, в отношении главы фракции оппозиционной партии «Движение за самоопределение» в парламенте и бывшего командующего УЧК Реджепа Селими, а также в отношении бывшего спикера парламента Косово Якупа Красничи.

При аресте Красничи 4 ноября в его доме был произведен обыск, в ходе которого был изъят ряд документов. Громкие аресты лидеров УЧК вызвали возмущение в Косово и Албании.