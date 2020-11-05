Вашингтон, 5 ноября, 2020, 14:23 — ИА Регнум. Большинство избирателей американского штата Мичиган поддержало действующего президента США Дональда Трампа, об этом 5 ноября заявил государственный секретарь штата Джоселин Бенсон.

Дональд Трамп

По данным госсекретаря, за нынешнего главу Белого дома свои голоса отдали 2 млн 373 тыс. 24 избирателей (51,07%), тогда как за кандидата-демократа 2 млн 200 тыс. 470 проживающих в штате граждан (47,35%).

Напомним, выборы президента США состоялись 3 ноября, несмотря на это, подсчет голосов избирателей по-прежнему продолжается.