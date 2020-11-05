Москва, 5 ноября, 2020, 13:55 — ИА Регнум. Одной из причин того, что РФ резко вырос спрос на наличность, стали панические настроения населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 ноября заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Липецкой области, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Деньги

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"Логично было ожидать, что в условиях коронавирусной пандемии популярность безналичных и особенно бесконтактных форм оплаты увеличится. Во многих магазинах сегодня можно встретить рекомендации сократить наличную оплату и воспользоваться картами для расчетов. Однако наличности в небанковской сфере стало больше, — пояснил Ковригин. — Эта тенденция характерна сейчас для всего мира, но в России темпы роста наличности наиболее впечатляющие. Её основными причинами служат панические настроения, связанные с пандемией, и ощущение нестабильности экономики. Локдауны могут коснуться и банков, поэтому в глазах людей самой безопасной формой сбережений сейчас являются наличные».

Иными словами, как пояснил Ковригин, традиция хранить деньги «под подушкой», так популярная в 1990-е годы, снова стала актуальной.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на начало октября 2020 года на руках у граждан России и в кассах предприятий находилось свыше 12,1 трлн рублей наличных денег.