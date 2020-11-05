Москва, 5 ноября, 2020, 13:24 — ИА Регнум. В Роспотребнадзоре отреагировали на публикацию в ленте ИА REGNUM о том, что москвичам рассылают ошибочные СМС о COVID-19. Однако вместо того, чтобы исправить ошибку в базе Управления Роспотребнадзора по Москве, в пресс-службе ведомства попросили скорректировать информацию на сайте агентства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Напомним, москвичка сообщила об СМС, полученном от DIT_EMIAS следующего содержания: «Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Москве, Ваш ребенок проживает по адресу: *****, где в режиме изоляции находится больной COVID-19. Вернуться в образовательную организацию он может 18.11.2020 со справкой из поликлиники о состоянии здоровья, если он не проживает по данному адресу — с официальным заявлением родителя (законного представителя): mos.ru/m/ccCPOk».

В пресс-службе Роспотребнадзора 5 ноября заявили ИА REGNUM: «Дело в том, что Роспотребнадзор не рассылает СМС. Разъяснения оперативного штаба Москвы по рассылке СМС были даны в СМИ 22 октября. Просим скорректировать информацию в интересах предоставления полной и достоверной информации для граждан».

Между тем в публикации не идет речь о том, что СМС получено от Роспотребнадзора! В ней дана цитата: «Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Москве». То есть информация достоверная.

Кроме того, в разъяснениях оперштаба, ссылки на которые также предоставили ИА REGNUM в пресс-службе, сказано: «Может прийти СМС, что ребенок находился в одной квартире с инфицированным. Это возможно, если больной сообщил такую информацию (в случае, о котором сообщила редакция, достоверно известно, что больной COVID-19 дважды сообщал звонившим из оперштаба адрес, по которому изолировался!!! Причем до того, как её родственники получили ошибочные СМС. — Прим. ИА REGNUM). В этом случае ребенок может вернуться в школу только со справкой о состоянии здоровья из поликлиники. Либо родители должны подать официальное заявление, что информация об адресе неверна. SMS может прийти по ошибке, если инфицированный сообщил недостоверные данные (инфицированный подал верные данные. — Прим. ИА REGNUM). В этом случае и по другим вопросам подобного рода можно обращаться по телефону горячей линии: 8 (495) 870 45 09».

Добавим, что в конкретном случае по указанному номеру телефона вопрос не решили, перенаправив на горячую линию Роспотребнадзора.

Отметим, что данная публикация вызвала неподдельный интерес, помимо Роспотребнадзора в ИА REGNUM также обратились из Департамента образования Москвы и Департамента социальной защиты Москвы.