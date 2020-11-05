Москва, 5 ноября, 2020, 13:17 — ИА Регнум. В России из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции медицинская система в настоящее время перегружена. Об этом сегодня, 5 ноября, на открытом консилиуме ведущих экспертов Минздрава РФ в Москве заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Безусловно, сейчас мы перегружены, — подчеркнула она. — Мы — это вся медицинская общественность, и мы, в общем-то, тоже болеем».

Кроме того, отметила Драпкина, есть «определённый дефицит кадров».

Медик напомнила, что только максимальное ограничение контактов является альтернативой вакцинации от коронавируса.

«Дома сидеть, никуда не выходить, ни с кем не общаться, — пояснила специалист. — То есть все меры предосторожности, про которые мы говорили, выполнять со стопроцентной исполнительностью».

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса RNC Pharma и «Доктор на работе», большинство российских врачей (57%) считают, что медицинские учреждения не готовы ко второй волне коронавируса. В том, что больницы справятся с возможной пандемией, уверены лишь 11% медиков. Около трети медработников заявили о высокой готовности медучреждений. Ещё треть говорят, что их «опять будут бросать на амбразуру». Среди основных проблем в борьбе с COVID-19 — дефицит врачей и младшего медперсонала.