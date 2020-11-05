Москва, 5 ноября, 2020, 12:40 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса в России остается напряженной, но власти контролируют ситуацию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Николай Загорский. У земской больницы. 1880-е

«Ситуация действительно весьма напряженная, но она под контролем», — сказал Песков. Он добавил, что российские медики в борьбе с коронавирусом опираются на свой опыт и используют наработки других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что разработаны поправки к бюджету, касающиеся здравоохранения. В частности, планируется выделить дополнительные средства на лекарства и вакцину.