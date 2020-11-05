Москва, 5 ноября, 2020, 12:30 — ИА Регнум. Для профилактики коронавируса особо важно правильное питание. Об этом 5 ноября заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Минздрава России Елена Волчкова на открытом консилиуме ведущих экспертов Минздрава РФ в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Зинаида Серебрякова. За завтраком. 1914

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По её словам, нужно потреблять здоровую пищу. Также важно, чтобы в еде было достаточное количество белков.

«Не надо злоупотреблять витаминами в таблетках. Сейчас много продуктов — они лучше витаминов в таблетированой форме. Нужно хорошо питаться. Без белков никаких антител выработано не будет. Нужно сократить посещение торговых центров, как можно больше быть на свежем воздухе, но не нужно гулять толпой», — рассказала Волчкова.