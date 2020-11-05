Москва, 5 ноября, 2020, 12:24 — ИА Регнум. Правительство России разработало поправки к бюджету РФ, касающиеся сферы здравоохранения. Об этом 5 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Мишустин рассказал, что ряд изменений в проекте бюджета на следующие три года касаются сферы здравоохранения.

«Будут выделены средства на обеспечение доступности лекарств и вакцинации, создание системы ускоренного доступа на рынок медицинских изделий и эпидемиологического мониторинга», — сказал он.