Правительство РФ предлагает обеспечить доступность лекарств и вакцинации
Москва, 5 ноября, 2020, 12:24 — ИА Регнум. Правительство России разработало поправки к бюджету РФ, касающиеся сферы здравоохранения. Об этом 5 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Иван Шилов ИА REGNUM
Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, что ряд изменений в проекте бюджета на следующие три года касаются сферы здравоохранения.
«Будут выделены средства на обеспечение доступности лекарств и вакцинации, создание системы ускоренного доступа на рынок медицинских изделий и эпидемиологического мониторинга», — сказал он.