В Ивановской области дезинфицировать подъезды будут за счёт жителей
Иваново, 5 ноября, 2020, 10:48 — ИА Регнум. Дезинфекцию подъездов многоквартирных домов в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции будут проводить в Ивановской области за счёт жильцов. Как сообщили в пресс-службе региональной Службы государственной жилищной инспекции, вопрос об установлении платы за проведение профилактических мероприятий собственники жилых помещений должны в ближайшее время рассмотреть на общих собраниях.
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Ранее начальник Службы государственной жилищной инспекции Ивановской области Оксана Гладун совместно с заместителем главы администрации города Иваново Алексеем Мягковым провели проверки соблюдения управляющими организациями рекомендаций Роспотребнадзора по проведению дезинфекционных мероприятий в ряде многоквартирных домов, а также встретились с жителями.
Отметим, что в сети также появилось письмо за подписью руководителя службы государственной жилищной инспекции Ивановской области в адрес руководителей УК, ТСЖ и ЖСК с указанием о необходимости «организовать мероприятия по скорейшему проведению общего собрания с обязательным включением в повестку дня вопроса об установлении размера платы за проведение профилактических дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования многоквартирных домов».