Санкт-Петербург, 5 ноября, 2020, 10:46 — ИА Регнум. В Ленинградской области за последние сутки найден 161 новый носитель коронавируса. Это на два случая меньше, чем было в предыдущий день, но на 20 случаев больше, чем было двумя днями ранее. Также в Ленобласти зарегистрирован еще один, 117-й, летальный исход от COVID-19. Об этом 5 ноября сообщили в федеральном оперативном штабе.

Vk.com/minuscovid_lo Динамика новых суточных случаев коронавируса в Ленобласти

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С учетом новых данных с начала пандемии в Ленобласти выявлено 12 192 зараженных жителя, 7044 выздоровевших, в том числе 114 за последние сутки, и 117 умерших.

Ввиду увеличения заражённых пациентов в региональных больницах был развернут дополнительный коечный фонд, с 1455 до 1847 коек, из которых, по данным на вечер 4 ноября, 744 свободны, в том числе 237 реанимационные койки, что составляет 40,2% от общего фонда.

Добавим, что по данным регионального оперативного штаба, в регионе чаще всего госпитализируются пациенты с внебольничной пневмонией, только за прошедшие сутки в региональные больницы поступило 93 таких пациентов против 15 с коронавирусом.