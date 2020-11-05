Санкт-Петербург, 5 ноября, 2020, 07:13 — ИА Регнум. В арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил банкротный иск. Ответчиком выступает ОАО «444 военно-картографическая фабрика». Исковое заявление пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

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По данным базы арбитража, заявителем является межрайонная инспекция ФНС №8 по Санкт-Петербургу. Сумма заявленного долга — 16 176 182,13 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, фабрика учреждена в июне 2009 года. Учредителем выступало Министерство обороны России. Уставный капитал общества — 297,68 млн рублей.

Шесть лет назад фабрику уже пытались обанкротить, но арбитраж в январе 2014 года вернул Владимиру Рябову соответствующий иск. Претензии гражданин обосновал тем, что фабрика «не исполняет его требование о выплате заработной платы в размере 1 515 000 рублей во исполнение определения Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 24.10.2012 по делу №2−2994/2012, в соответствии с которым было утверждено мировое соглашение, заключённое между Рябовым В. В. и ОАО «444 Военно-картографическая фабрика» по выплате заработной платы, компенсаций, пособий и морального вреда».

Для справки: ОАО было исполнителем крупного госконтракта другой «дочки» Минобороны РФ — АО «Звезда».