Богота, 5 ноября, 2020, 05:24 — ИА Регнум. Желающим въехать на территорию Колумбии больше не нужно будет предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на выявление коронавирусной инфекции, заявил глава колумбийского минздрава Фернандо Руис в ходе своего выступления.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Теперь не требуется ПЦР-тест, чтобы сесть на самолет», — заявил он.

Однако, по словам Руиса, за въезжающими на колумбийскую территорию будут следить страховые компании и органы здравоохранения.

По последним данным, в Колумбии с начала пандемии было выявлено 1 108 084 случая заражения коронавирусом нового типа. Из них 32 013 пациентов скончались от осложнений COVID-19.