Москва, 4 ноября, 2020, 23:39 — ИА Регнум. Более 60 пациентов с COVID-19 скончались в столице России за минувшие сутки. Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Больничная палата

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

»В Москве скончались 67 пациентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех скончавшихся от COVID-19 пациентов ранее был получен положительный результат тестов на SARS-CoV-2 и подтвержден диагноз «пневмония».

Отметим, что сутками ранее в столице России от COVID-19 скончались 68 пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что на территории России за истекшие 24 часа было выявлено 19 768 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2, что стало новым самым большим числом за все время пандемии.

Читайте также: В России за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса