Санкт-Петербург, 4 ноября, 2020, 22:56 — ИА Регнум. В ближайшие сутки в Петербурге ожидается шторм. Скорость юго-западного и западного ветра в порывах будет достигать 23 метров в секунду. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, опираясь на прогноз «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Дарья Драй ИА REGNUM

По шкале Бофорта, ветер такой скорости относится к штормовому, он может срывать кровлю с домов, а на море поднимает высокие волны.

По данным гидрометцентра, 5 ноября в Петербурге будет облачно, небольшой дождь. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днём +7…+9 градусов.

В Ленинградской области в четверг в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-западный, западный 7−12 м/с, ночью в прибрежных районах порывы до 15 м/с, во второй половине дня — порывы ветра 15−20 м/с, в прибрежных районах до 23 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градуса, днём +4…+9 градуса.