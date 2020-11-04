Ереван, 4 ноября, 2020, 20:18 — ИА Регнум. В воздушном пространстве Армении был сбит азербайджанский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом 4 ноября сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге — все новости»

По ее данным, подразделения ПВО сбили БПЛА противника в районе села Шатджрек Гегаркуникской области Армении.

Как передавало ИА REGNUM, 3 ноября пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что серьезные потери понесли подразделения спецназа ВС Азербайджана в ходе военных действий на юго-восточном направлении в Нагорном Карабахе.

Читайте также: В Ереване сообщили о потерях спецназа ВС Азербайджана в Карабахе