Лондон, 4 ноября, 2020, 20:02 — ИА Регнум. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Британии выросло за минувшие сутки на 25 177. Об этом сообщает 4 ноября министерство здравоохранения страны.

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По последним данным, за истекшие сутки в стране скончались 492 пациента с диагнозом COVID-19. Всего с начала пандемии заражение коронавирусом было выявлено у 1 099 059 жителей Британии, из них скончались 47 742.

Напомним, что днем ранее в Британии было заявлено о 20 018 новых случаях заражения, умерли 397 пациентов.

27 октября газета Financial Times со ссылкой на исследование ученых Имперского колледжа Лондона сообщила, что иммунный ответ больных COVID-19 аналогичен реакции организма на грипп или ОРВИ.

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