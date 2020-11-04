Санкт-Петербург, 4 ноября, 2020, 19:37 — ИА Регнум. В Петербурге детская больница №5 им. Н.Ф. Филатова полностью переведена на прием несовершеннолетних пациентов с коронавирусной инфекцией и ОРВИ. Плановая медицинская помощь остановлена. Об этом 4 ноября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM

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Эта больница во время первой волны пандемии уже перепрофилировалась под инфекционный ковид-госпиталь, затем вернулась к штатной работе, сохранив отделение для лечения COVID-19 у детей.

К настоящему времени в детской больнице развернуто 560 «коронавирусных» коек, из них занято 348 коек.

«Всего с 1 марта 2020 года больница приняла 965 детей с подтвержденным диагнозом COVID-19», — отметили в комздраве.

Напомним, в Петербурге за последние сутки зафиксирован 1031 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки подтвердили смерть 66 человек.

Ранее к лечению пациентов с ковидом в Петербурге вновь приступил Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова, с 6 ноября к нему присоединится городская многопрофильная Мариинская больница.