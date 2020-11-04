Москва, 4 ноября, 2020, 16:35 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации, которые поддерживает контакты с Арменией и Азербайджаном по вопросам разрешения кризисной ситуации в Нагорном Карабахе, делают всё возможное, чтобы ситуация скорее разрешилась. Об этом заявил 4 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с представителями религиозных объединений.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

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»РФ делает всё, … чтобы конфликт на Южном Кавказе был завершён, — сказал глава государства. — … Надеюсь, что нам удастся добиться результата».

Путин выразил уверенность в том, что ситуацию в Карабахе можно урегулировать в ходе мирного переговорного процесса.

Как передавало ИА REGNUM, 2 ноября между президентом России Владимиром Путиным и его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым состоялись переговоры о ситуации в Нагорном Карабахе.

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