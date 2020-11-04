Вашингтон, 4 ноября, 2020, 16:04 — ИА Регнум. Трое мужчин и одна женщина получили ножевые ранения в ходе стычки возле Белого дома в Вашингтоне. 4 ноября об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию округа Колумбия.

Maarten Van Damme Окровавленный нож

Пострадавшие были доставлены в больницу округа Колумбия. В полиции сообщили, что полученные травмы не являются смертельными.

В полиции добавили, что пострадавшие назвали себя членами правой общественной группировки Proud Boys. Они утверждают, что нападавшие были участниками движения Black Lives Matter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 ноября национальный комитет Республиканской партии США объявил о временном переносе штаб-квартиры из Вашингтона из-за возможности протестов и уличных беспорядков, которые могут вспыхнуть после оглашения результатов президентских выборов.