Брюссель, 4 ноября, 2020, 15:18 — ИА Регнум. Европейская комиссия не будет комментировать выборы президента США до объявления официальных результатов. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

Glyn Lowe PhotoWorks Еврокомиссия

«Мы, как и все, ждём, когда будут объявлены официальные результаты… Мы примем любое решение, которое будет объявлено официальными властями США и, думаем, что это должны сделать и все остальные», — заявил Мамер.

Издание Politico отмечает, что этот комментарий стал косвенным ответом Еврокомиссии на преждевременное заявление премьер-министра Словении Янеза Янши. Ранее он поздравил кандидата от республиканцев Дональда Трампа с победой на президентских выборов в США задолго до объявления окончательных результатов.

Выборы президента прошли в США 3 ноября. Для окончательного подсчёта голосов может потребоваться несколько дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 ноября министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что в США сложилась взрывоопасная политическая ситуация из-за борьбы вокруг итогов президентских выборов.